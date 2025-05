Concord plakett auksjoneres bort for over 3000 dollar

HQ

Har du lyst til å eie et lite stykke spillhistorie - som tilfeldigvis også er en av bransjens største floppere? Gratulerer, du har nå en gylden mulighet. En eksklusiv Concord -plakett er for øyeblikket på auksjon, opprinnelig eid av Chelsea Grace, en av kunstnerne som jobbet med spillets kunstverk. Budgivningen har allerede passert 3000 dollar, og med fem dager igjen er det trygt å si at prisen vil fortsette å klatre.

Plaketten, til minne om lanseringen av Concord, inkluderer også en fysisk kopi av spillet. Det er definitivt et finurlig og morsomt samlerobjekt å henge på veggen. Hvorvidt Grace selv står bak auksjonen er fortsatt uklart - men dette ville ikke være første (eller siste) gang et mislykket spill blir et ettertraktet stykke spillmemorabilia.

Vil du legge inn et bud? Du kan gjøre det her.

Ville du hengt dette på veggen din?