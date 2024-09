Concord skal ha en episode av Secret Level

HQ

På Gamescom Opening Night Live fikk vi en del overraskelser, og en av dem var Secret Level. Fra teamet bak Love, Death & Robots kommer 15 episoder dedikert til gode spill. Mange titler som Sifu, God of War, Megaman og flere kommer til å bli omtalt, og en episode vil være dedikert til Concord.

Jepp, det er det samme Concord som kunngjorde nedleggelsen i går. Det virket som Sony hadde store forhåpninger til denne helteskytteren, men det klarte rett og slett ikke å selge. Hvorvidt vi noen gang vil se det komme tilbake er ukjent, men vi tviler på at Secret Level-episoden vil bli trukket.

Det er en mulighet for at denne kortfilmen kan skape en viss interesse for Concord, men den vil ikke akkurat gjenspeile gameplayet folk har sett. Om noe kan det bare få beslutningen om å gjøre dette spillet til et live-serviceprosjekt til å føles enda mer som et feiltrinn, ettersom det vil gi oss en romfartshistorie å følge, i motsetning til selve spillet.

Har du spilt Concord?