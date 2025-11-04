Concords flopp blir tatt opp igjen i det britiske parlamentet, og gamle sår rives opp igjen

HQ

De siste årene har spillere måttet venne seg til tanken om at det å kjøpe et spill ikke nødvendigvis betyr at man eier det. Det er lenge siden alt du trenger for å spille lå på en plate, og dette kan bety at noen spill blir stjålet fra folk uten forvarsel, og uten at de kan gjøre noe med det.

Dette temaet ble tatt opp i det britiske parlamentet i går, der en parlamentariker refererte til spill som Concord, Anthem og The Crew i sin lovprisning av en ny lov som trådte i kraft tidligere i år. "Jeg vet at de ærede medlemmene vil være enige i at når utgivere ikke klarer å gjøre levetiden til et spill tydelig på salgsstedet, må de holdes ansvarlige. Derfor ønsker jeg velkommen den styrkede forbrukerbeskyttelsen, inkludert loven om digitale markeder, konkurranse og forbrukere 2024, som trådte i kraft tidligere i år. Denne lovgivningen krever med rette at næringsdrivende gir tydelig, rettidig og nøyaktig informasjon til forbrukerne, inkludert levetiden og funksjonaliteten til digitale produkter," sa debattleder Ben Goldsborough MP (via Eurogamer).

"Spillere føler fortsatt en dyp følelse av personlig besittelse, fordi de investerer mer enn penger. De investerer tid, innsats, fantasi og vennskap. Når et spill legges ned uten varsel, går den investeringen tapt," la han til.

Den nevnte loven kan kreve at forhandlere gir tydelig og nøyaktig informasjon om digitale produkter, men det blir interessant å se hvor mye dette faktisk vil påvirke spillbransjen. Spill er uforutsigbare. Concord For eksempel planla spillutvikleren i The Game of the World, for eksempel, et veikart som var planlagt i flere måneder, om ikke år, før de innså at de like gjerne kunne sende spillerne individuelle e-poster med planlagte oppdateringer til spillet. Det er veldig vanskelig for en utvikler å si "ja, vi vil støtte et spill i x antall år", for da kan du enten strekke en tittel forbi det punktet folk slutter å bry seg, eller kutte den på toppen av hypen.

Det er interessant å se at lovgivere begynner å forstå spill mer som en industri. Vi er ikke helt forbi tiden med spillskremsler ennå, men Stop Killing Games-bevegelsen (i hvert fall i Europa) ser ut til å ha gjort parlamentsmedlemmer og andre folkevalgte oppmerksomme på at forbrukere til tider blir urettferdig behandlet ved at produkter de har kjøpt, blir tatt fra dem på et senere tidspunkt.