Conference League 2025/26: alle lag som er kvalifisert så langt (oppdatert LIVE)

Kvalifiseringsfasen i Conference League avsluttes i dag, torsdag 28. august, med den andre delen av sluttspillet. Dermed er det slutt på tre kvalifiseringsrunder som startet 10. juli og sluttspillet som spilles mellom 21. og 28. august. UEFA-turneringen, som er tredje nivå etter Champions League og Europa League, vil ha 36 lag i ligafasen: de 24 vinnerne av play-off-rundene og de 12 taperne fra play-off-kampene i UEFA Europa League, som også spilles i dag.

Dette betyr at det ved første publisering kun er to lag kvalifisert: Sparta Praha, som slo Riga 2-1 sammenlagt onsdag kveld, og AEK Larnaca, som slo Brann 6-1 sammenlagt i Europa League-playoffet som også ble spilt i går.

Resten av de kvalifiserte lagene vil bli kjent i løpet av torsdag ettermiddag og kveld, når resten av playoffkampene fra Conference League og Europa League spilles. Noen kamper starter kl. 18:00 CEST, 17 BST, og andre kl. 21:00 CEST, 20 BST, så vi kommer til å oppdatere informasjonen etter hvert som kampdagen skrider frem.

Lag kvalifisert for UEFA Conference League 2025/26:



Kypros: AEK Larnaca



Tsjekkia: Sparta Praha



Jeg vil selvfølgelig følge spesielt med på Rayo Vallecano, det eneste spanske laget i Conference League, som spiller mot hviterussiske Neman kl. 20:00 CEST i Vallecas, med ett måls forsprang fra det første oppgjøret. Hvis Rayo vinner, vil det være andre gang etter 25 år at denne ydmyke klubben fra et arbeiderklassestrøk i Madrid spiller i Europa.

Husk at når alle klubbene er kvalifisert i dag, vil trekningen finne sted i morgen, fredag, samtidig med Europa League.

Etter det spilles de seks kampene i Conference League-ligaens ligafase på :



Kampdag 1: 2. oktober 2025



Kampdag 2: 23. oktober 2025



Kampdag 3: 6. november 2025



Kampdag 4: 27. november 2025



Kampdag 5: 11. desember 2025



Kampdag 6: 18. desember 2025

