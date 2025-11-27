Sport
Conference League er tilbake: alle kampene i dag og høydepunktene for 4. serierunde
Conference League er tilbake i ettermiddag, torsdag 27. november, og står foran siste del av ligafasen. I motsetning til Champions League og Europa League har UEFA-turneringen på tredje nivå kun seks spilledager i ligafasen, og den avsluttes i 2025.
I dag, 27. november 2025, har vi kampdag 4, med høydepunkter som Strasbourg mot Crystal Palace, Slovan Bratislava mot Rayo Vallecano, Fiorentina mot AEK Athen og Shamrock Rovers mot Shakhtar Donetsk.
UEFA Conference League er tilbake samtidig med Europa League, tirsdag 11. desember, men avslutter ligafasen en uke senere, på en felles kampdag 18. desember, med kampstart kl. 21 CET, 20 GMT.
Conference League-kamper torsdag 11. november:
Kampstart kl. 18:45 CET, 17:45 GMT
- AZ Alkmaar mot Shelbourne
- Hamrun Spartans mot Lincoln Red Imps
- Zrinjski mot Häcken
- Lech Poznań vs Lausanne-Sport
- Omonoia vs Dynamo Kyiv
- Raków vs SK Rapid
- Sigma Olomouc mot Celje
- Universitatea Craiova mot Mainz
- Slovan Bratislava vs Rayo Vallecano
Kampstart kl. 21:00 CET, 20:00 GMT
- Aberdeen mot Noah
- Fiorentina mot AEK Athen
- Breidablik mot Samsunspor
- Drita vs Shkëndija
- Rijeka vs AEK Larnaca
- Jagiellonia Białystok vs KuPS Kuopio
- Legia Warszawa vs Sparta Praha
- Strasbourg vs Crystal Palace
- Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk
