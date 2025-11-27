Conference League er tilbake: alle kampene i dag og høydepunktene for 4. serierunde

HQ

Conference League er tilbake i ettermiddag, torsdag 27. november, og står foran siste del av ligafasen. I motsetning til Champions League og Europa League har UEFA-turneringen på tredje nivå kun seks spilledager i ligafasen, og den avsluttes i 2025.

I dag, 27. november 2025, har vi kampdag 4, med høydepunkter som Strasbourg mot Crystal Palace, Slovan Bratislava mot Rayo Vallecano, Fiorentina mot AEK Athen og Shamrock Rovers mot Shakhtar Donetsk.

UEFA Conference League er tilbake samtidig med Europa League, tirsdag 11. desember, men avslutter ligafasen en uke senere, på en felles kampdag 18. desember, med kampstart kl. 21 CET, 20 GMT.

Conference League-kamper torsdag 11. november:

Kampstart kl. 18:45 CET, 17:45 GMT



AZ Alkmaar mot Shelbourne



Hamrun Spartans mot Lincoln Red Imps



Zrinjski mot Häcken



Lech Poznań vs Lausanne-Sport



Omonoia vs Dynamo Kyiv



Raków vs SK Rapid



Sigma Olomouc mot Celje



Universitatea Craiova mot Mainz



Slovan Bratislava vs Rayo Vallecano



Kampstart kl. 21:00 CET, 20:00 GMT



Aberdeen mot Noah



Fiorentina mot AEK Athen



Breidablik mot Samsunspor



Drita vs Shkëndija



Rijeka vs AEK Larnaca



Jagiellonia Białystok vs KuPS Kuopio



Legia Warszawa vs Sparta Praha



Strasbourg vs Crystal Palace



Shamrock Rovers vs Shakhtar Donetsk



