Conference League-resultatene fra de første utslagskampene i sluttspillet torsdag
Åtte lag ryker ut neste uke, men noen er allerede på kanten av stupet...
Torsdag ble den første delen av knockout-sluttspillet i UEFA Conference League ferdigspilt. Åtte kamper, og det ble to uavgjorte; i de tilfellene blir alt avgjort neste uke. Noen lag vil ha en betydelig fordel i returoppgjøret, spesielt Fiorentina, som slo Jagiellonia 3-0, og Lech Poznan, som slo KuPS 2-0.
I tillegg har Samsunspor, Noah, Celje og Rijeka også ett mål i sin favør før returoppgjøret. Dette var resultatene fra gårsdagens kamper:
Resultater fra kampene i Conference League 19. februar:
- KuPS 0-2 Lech Poznan
- Noah 1-0 AZ Alkmaar
- Sigma Olomouc 1-1 Lausanne
- Zrinjski 1-1 Crystal Palace
- Drita 2-3 Celje
- Jagiellonia 0-3 Fiorentina
- Omonia 0-1 Rijeka
- Shkëndija 0-1 Samsunspor
Husk at det allerede er åtte lag som er kvalifisert for åttendedelsfinalene, og som venter på sine rivaler fra disse ukers kamper:
- AEK Athen (GRE)
- AEK Larnaca (CYP)
- Mainz (GER)
- Raków (POL)
- Rayo Vallecano (ESP)
- Sjakhtar Donetsk (UKR)
- Sparta Praha (CZE)
- Strasbourg (FRA)
Åttendedelsfinalene spilles 12.-19. mars, kvartfinalene 9.-16. april, semifinalene 30. april og 7. mai, og finalen spilles 27. mai i Leipzig. Følger du med på Europa League i år?