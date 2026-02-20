Conference League-resultatene fra de første utslagskampene i sluttspillet torsdag

HQ

Torsdag ble den første delen av knockout-sluttspillet i UEFA Conference League ferdigspilt. Åtte kamper, og det ble to uavgjorte; i de tilfellene blir alt avgjort neste uke. Noen lag vil ha en betydelig fordel i returoppgjøret, spesielt Fiorentina, som slo Jagiellonia 3-0, og Lech Poznan, som slo KuPS 2-0.

I tillegg har Samsunspor, Noah, Celje og Rijeka også ett mål i sin favør før returoppgjøret. Dette var resultatene fra gårsdagens kamper:

Resultater fra kampene i Conference League 19. februar:



KuPS 0-2 Lech Poznan



Noah 1-0 AZ Alkmaar



Sigma Olomouc 1-1 Lausanne



Zrinjski 1-1 Crystal Palace



Drita 2-3 Celje



Jagiellonia 0-3 Fiorentina



Omonia 0-1 Rijeka



Shkëndija 0-1 Samsunspor



Husk at det allerede er åtte lag som er kvalifisert for åttendedelsfinalene, og som venter på sine rivaler fra disse ukers kamper:



AEK Athen (GRE)



AEK Larnaca (CYP)



Mainz (GER)



Raków (POL)



Rayo Vallecano (ESP)



Sjakhtar Donetsk (UKR)



Sparta Praha (CZE)



Strasbourg (FRA)



Åttendedelsfinalene spilles 12.-19. mars, kvartfinalene 9.-16. april, semifinalene 30. april og 7. mai, og finalen spilles 27. mai i Leipzig. Følger du med på Europa League i år?