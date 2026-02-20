Gamereactor

Conference League-resultatene fra de første utslagskampene i sluttspillet torsdag

Åtte lag ryker ut neste uke, men noen er allerede på kanten av stupet...

HQ

Torsdag ble den første delen av knockout-sluttspillet i UEFA Conference League ferdigspilt. Åtte kamper, og det ble to uavgjorte; i de tilfellene blir alt avgjort neste uke. Noen lag vil ha en betydelig fordel i returoppgjøret, spesielt Fiorentina, som slo Jagiellonia 3-0, og Lech Poznan, som slo KuPS 2-0.

I tillegg har Samsunspor, Noah, Celje og Rijeka også ett mål i sin favør før returoppgjøret. Dette var resultatene fra gårsdagens kamper:

Resultater fra kampene i Conference League 19. februar:


  • KuPS 0-2 Lech Poznan

  • Noah 1-0 AZ Alkmaar

  • Sigma Olomouc 1-1 Lausanne

  • Zrinjski 1-1 Crystal Palace

  • Drita 2-3 Celje

  • Jagiellonia 0-3 Fiorentina

  • Omonia 0-1 Rijeka

  • Shkëndija 0-1 Samsunspor

Husk at det allerede er åtte lag som er kvalifisert for åttendedelsfinalene, og som venter på sine rivaler fra disse ukers kamper:


  • AEK Athen (GRE)

  • AEK Larnaca (CYP)

  • Mainz (GER)

  • Raków (POL)

  • Rayo Vallecano (ESP)

  • Sjakhtar Donetsk (UKR)

  • Sparta Praha (CZE)

  • Strasbourg (FRA)

Åttendedelsfinalene spilles 12.-19. mars, kvartfinalene 9.-16. april, semifinalene 30. april og 7. mai, og finalen spilles 27. mai i Leipzig. Følger du med på Europa League i år?

