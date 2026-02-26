Conference League-resultater fra torsdag, hvem er kvalifisert for åttedelsfinalene?

HQ

Etter Champions League og Europa League er også Conference League ferdig med utslagsfasen. Etter de to utslagskampene som ble spilt forrige uke og denne uken, er dette de samlede resultatene:

Conference League-resultater fra knockout-sluttspillet



ACF Fiorentina 2-4 Jagiellonia Białystok (Fiorentina vinner 5-4 sammenlagt)



NK Celje 3-2 Drita Gjilan (Celje vinner 6-4 sammenlagt)



HNK Rijeka 3-1 Omonia Nicosia (Rijeka vinner 4-1 sammenlagt)



Samsunspor 4-0 KF Shkëndija Tetovo (Samsunspor vinner 5-0 sammenlagt)



AZ Alkmaar 4-0 FC Noah (AZ Alkmaar vinner 4-1 sammenlagt)



Crystal Palace 2-0 Zrinjski Mostar (Crystal Palace vinner 3-1 sammenlagt)



Lausanne-Sport 1-2 Sigma Olomouc (Sigma Olomouc vinner 3-2 sammenlagt)



Lech Poznań 1-0 KuPS Kuopio (Lech Poznań vinner 3-0 sammenlagt)



Disse åtte lagene blir med AEK Athen, AEK Larnaca, Mainz 05, Raków Częstochowa, Rayo Vallecano, Shaktar Donetsk, Sparta Praha og Strasbourg til åttedelsfinalene, og de vil få vite hvem som blir deres rivaler ved trekningen fredag 27. februar kl. 14:00 CET, 13:00 GMT. Hvert lag har kun to valg til åttedelsfinalene, som vil avgjøre resten av konkurransen og potensielle fremtidige rivaler :



Rijeka mot Raków Częstochowa/Strasbourg



Fiorentina vs. Raków Częstochowa/Strasbourg





Sigma Olomuc mot Larnaca/Mainz



Crystal Palace mot Larnaca/Mainz





Lech Poznań vs. Rayo Vallecano/Shaktar Donetsk



Samsunspor mot Rayo Vallecano/Shaktar Donetsk





Celje mot Sparta Praha/Athen



AZ Alkmaar mot Sparta Praha/Athen



Etter trekningen spilles åttendedelsfinalene 12.-19. mars, kvartfinalene 9.-16. april, semifinalene 30. april og 7. mai, og finalen spilles 27. mai i Leipzig. Følger du med på Conference League i år?