Conference League-resultater: Mye dramatikk, men kun ett comeback i kvartfinalene
Strasbourg var det eneste laget som klarte å komme tilbake etter tapet i forrige uke, og ble dermed sammen med Rayo, Shakhtar og Crystal Palace.
UEFA Conference League har fullført kvartfinalene, og Shakhtar Donetsk, Rayo Vallecano og Crystal Palace kvalifiserte seg takket være sine gode resultater i det første oppgjøret, til tross for at ingen av dem vant i dag. Det er riktig nok: Rayo Vallecano tapte 3-1 for AEK Athen, Crystal Palace tapte 2-1 for Fiorentina, og Shakhtar Donetsk spilte uavgjort 2-2 mot AZ Alkmaar, men alle tre kvalifiserte seg til semifinalen med de sammenlagte resultatene.
Unntaket er Strasbourg: Det franske laget gikk fra 2-0-underläge den første uken mot Mainz, til en fantastisk 4-0-seier, for så å møte Rayo Vallecano i semifinalen. Crystal Palace, som ifølge mange er favoritter til tittelen, møter ukrainske Shakhtar Donetsk i semifinalen senere denne måneden. Finalen i UEFA Conference League spilles i Leipzig, men ingen tyske lag vil være til stede 27. mai.
- AZ Alkmaar mot Shakhtar Donetsk: 2-2 (2-5 sammenlagt)
- AEK Athen mot Rayo Vallecano: 3-1 (3-4 sammenlagt)
- Strasbourg mot Mainz 4-0 (4-2 sammenlagt)
- Fiorentina mot Crystal Palace: 2-1 (2-4 sammenlagt)