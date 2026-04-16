Conference League-resultater: Mye dramatikk, men kun ett comeback i kvartfinalene

HQ

UEFA Conference League har fullført kvartfinalene, og Shakhtar Donetsk, Rayo Vallecano og Crystal Palace kvalifiserte seg takket være sine gode resultater i det første oppgjøret, til tross for at ingen av dem vant i dag. Det er riktig nok: Rayo Vallecano tapte 3-1 for AEK Athen, Crystal Palace tapte 2-1 for Fiorentina, og Shakhtar Donetsk spilte uavgjort 2-2 mot AZ Alkmaar, men alle tre kvalifiserte seg til semifinalen med de sammenlagte resultatene.

Unntaket er Strasbourg: Det franske laget gikk fra 2-0-underläge den første uken mot Mainz, til en fantastisk 4-0-seier, for så å møte Rayo Vallecano i semifinalen. Crystal Palace, som ifølge mange er favoritter til tittelen, møter ukrainske Shakhtar Donetsk i semifinalen senere denne måneden. Finalen i UEFA Conference League spilles i Leipzig, men ingen tyske lag vil være til stede 27. mai.



AZ Alkmaar mot Shakhtar Donetsk: 2-2 (2-5 sammenlagt)



AEK Athen mot Rayo Vallecano: 3-1 (3-4 sammenlagt)



Strasbourg mot Mainz 4-0 (4-2 sammenlagt)



Fiorentina mot Crystal Palace: 2-1 (2-4 sammenlagt)

