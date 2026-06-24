Congress en i USA vedtar et forslag som krever at president Donald Trump stopper krigen i Iran

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Det ser ut til at det amerikanske senatet begynner å bli lei av president Donald Trumps krig mot Iran i Midtøsten, som har fått globale konsekvenser på grunn av blokaden av Hormuzstredet. BBC News melder at den republikansk-kontrollerte Kongressen offisielt har vedtatt et forslag som krever at Trump stopper krigen mot Iran, eller at han innhenter godkjenning fra Kongressen før han iverksetter ytterligere militære tiltak.

Det bør sies at selv om dette er en svært dristig og åpen erklæring om hvordan det amerikanske senatet ser på den pågående konflikten, er det ikke et tiltak som har noen juridisk tyngde, da det hovedsakelig er et symbolsk krav.

Naturligvis har denne avgjørelsen ikke falt særlig godt i smak hos Trump, som på Truth Social omtalte tiltaket som «dårlig timet» og at senatet «nettopp har gjort jobben min vanskeligere, men jeg skal få det til, på en eller annen måte, for jeg får alltid det til!»

Trump hevder til og med at han har Iran «i knipe» og at landet er «klar til å gi etter, villig til å gi oss praktisk talt hva som helst».

<social>https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116802765132974094</social>

Selv om det ikke har noen reell juridisk tyngde, lurer du kanskje på hvorfor dette kravet er et så dristig trekk. I hovedsak er dette første gang War Powers Resolution fra 1973 har blitt vedtatt av begge kamrene i Kongressen siden den ble opprettet for over 50 år siden, noe som viser at Senatet er lei av Trumps pågående aggressive handlinger.