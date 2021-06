Flere av dere har nok merket at jeg ikke akkurat har vært positiv til Games with Gold-spillene, og det virker som om Microsoft har sluttet å bry seg om kritikken også.

For nå har amerikanerne avslørt hvilke spill som blir Games with Gold i juli, og som forventet er det ikke noe folk vil juble høyt over. Dette selv om Conker: Live & Reloaded er ganske kult. Her er hele listen: