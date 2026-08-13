CONMEBOL og det colombianske fotballforbundet donerer 1 million dollar til de som er rammet av jordskjelvet

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CONMEBOL (det søramerikanske fotballforbundet) og det colombianske fotballforbundet har donert 1 million dollar til ofrene for jordskjelvet som rammet Colombia tidligere denne uken, og som har krevd 265 liv, skadet mer enn 3 494 mennesker og etterlatt 496 personer savnet på tidspunktet for denne artikkelen.

Pengene vil bli sendt til kampanjen «Colombia, one heart», ledet av Colombias førstedame, Ana Lucía Pineda, og skal brukes til gjenoppbyggingsarbeidet for familiene og lokalsamfunnene som er rammet av katastrofen.

«Med denne handlingen bekrefter CONMEBOL og FCF på nytt at fotballen strekker seg utover banen og står folket nær, spesielt i de vanskeligste tider. På samme måte oppfordrer begge institusjonene det internasjonale idrettsmiljøet, klubber, strategiske partnere og supportere til å fortsette å støtte innsamlings- og hjelpetiltakene som er satt i gang for å håndtere denne krisesituasjonen».

Dimayor (Colombias øverste fotballliga, forkortelse for «División Mayor») vil også gi donasjoner gjennom alle de 36 profesjonelle fotballklubbene, «gjennom en organisasjon som gir oss alle garantier for at disse midlene blir brukt på riktig måte», som rapportert av ESPN.