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CONMEBOL-presidenten sier at VM 2030 vil ha 64 lag, men det er ikke sikkert ennå

Det er fortsatt ikke endelig avgjort at VM 2026 vil ha 64 lag.

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CONMEBOL-president Alejandro Domínguez fra Paraguay er overbevist om at VM 2030 vil ha 64 lag, 16 flere enn denne utgaven og dobbelt så mange som vanlig i VM, i en melding på X. «Den neste er på hjemmebane! I 2030 kommer VM til Uruguay, Argentina og Paraguay – en flott mulighet for fotballen til å feire VM-hundreårsjubileet med en turnering med 64 lag».

Ifølge flere medier, blant annet Clarín, finnes det imidlertid fortsatt ingen konkrete bevis for at VM i 2030 vil omfatte 64 lag. Det er snarere et forslag som fremfor alt CONMEBOL har fremmet for å gi flere land mulighet til å delta.

Til denne turneringen kvalifiserte for eksempel ikke Bolivia, Venezuela, Peru og Chile seg, da Sør-Amerika bare hadde seks faste plasser i VM, pluss en potensiell plass gjennom play-off-kampene mellom konføderasjonene. Tidligere, da VM hadde 32 lag, var det bare fire land som hadde faste plasser: i VM 2022 kvalifiserte kun Brasil, Argentina, Uruguay og Ecuador seg til turneringen.

Og mens Domínguez vil presse Infantino til å godta ideen om et spesielt VM med 64 lag – i turneringens hundreårsjubileum – er UEFA-president Aleksander Ceferin sterkt imot et større VM og har allerede boikottet Infantino.

CONMEBOL-presidenten sier at VM 2030 vil ha 64 lag, men det er ikke sikkert ennå
Freer / Shutterstock

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