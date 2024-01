Connie Nielsen gleder seg til Nobody 2

For en stund siden ble det bekreftet at Nobody, actionfilmen med Bob Odenkirk i hovedrollen som en dyster og farlig tidligere snikmorder som har blitt familiefar, ville få en oppfølger, men det er en god stund siden vi har fått noe informasjon om oppfølgeren.

HQ

I en samtale med Screen Rant har imidlertid Connie Nielsen, som spiller Odenkirks kone i filmen, snakket om prosjektet og bekreftet at hun er interessert i å vende tilbake til filmserien.

"Hvem elsker ikke Bob? Bob er bare så kul og morsom og søt, og han har en utrolig energi. Jeg forguder ham. Han er bare så fantastisk. Og i tillegg har vi jo denne familien igjen. Jeg er et familiemenneske, og jeg elsker å skildre spenningene i en familie; de naturlige spenningene, men også den søte kjærligheten som ligger til grunn for kjærligheten som knytter alle disse menneskene sammen. Dette er en flott familie. Det er en flott historie som jeg definitivt ser frem til å vende tilbake til."

Det er foreløpig uklart når Nobody 2 faktisk vil bli satt i produksjon, ettersom streikene i Hollywood den siste tiden har påvirket utallige filmer og lanseringsplanene til mange produksjonsgiganter. I tillegg kommer selvsagt Odenkirks helse, ettersom skuespilleren fikk et hjerteinfarkt for noen år siden, og han hevder at treningen han gjennomførte for Nobody var den viktigste grunnen til at han overlevde prøvelsen.

Ser du frem til en Nobody-oppfølger?