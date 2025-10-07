Conor McGregor aksepterer 18 måneders utestengelse for brudd på UFCs antidopingtester

HQ

Conor McGregor, den kontroversielle UFC-fighteren som nylig trakk seg fra sine planer om å stille som presidentkandidat i Irland, har akseptert en 18 måneders utestengelse for brudd på UFCs antidopingpolicy. I en uttalelse som ble offentliggjort tirsdag kveld, kunngjør UFC at McGregor gikk glipp av tre forsøk på biologiske prøvesamlinger i fjor (13. juni, 19. september og 20. september 2024), som er obligatoriske.

Den tidligere UFC-mesteren forklarte at han, på grunn av at han var i ferd med å komme seg etter en skade, ikke forberedte seg til noen kamp på tidspunktet for disse testene, formildende faktorer som likevel ikke fritar ham for en sanksjon: fra det vanlige 24-måneders forbudet, til en 18-måneders suspensjon, som startet 20. september 2024, datoen for hans siste ubesvarte test.

Som et resultat vil han bli frigjort fra suspensjonen etter 20. mars 2026, noe som gir ham tid til å forberede seg på sitt forventede comeback på UFC White House-kortet 14. juni 2026, den dagen Donald Trump fyller 80 år.

Michael Potts / Shutterstock

