Conor McGregor bekrefter at han skal gjennomgå en operasjon og antyder at han vil komme tilbake for sin siste kamp

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To dager etter at han ble skadet i kampen mot Max Holloway, har den tidligere UFC-mesteren i fjærvekt og lettvekt, Conor McGregor, sagt at han skal opereres i kneet. McGregor, som fyller 38 år på tirsdag, skulle kjempe for første gang på fem år i en weltervektkamp som hovedkampen på UFC 329 sist lørdag, men kampen varte bare ett minutt og ni sekunder og endte etter ett eneste forsøk på å treffe motstanderen med et hoppende saksespark: Det antas at han revnet det fremre korsbåndet og falt til bakken flere ganger før kampen ble avbrutt.

McGregor har forsvart seg selv etter kampen og sagt at «dette kom helt ut av det blå» og at han bare kan beskrive det som et helvete, og har dermed avvist påstandene om at han trakk seg fra kampen. Han bekreftet mandag at han skal opereres og har til hensikt å kjempe igjen.

Operasjon. Forberedende trening. Tilbake til kampsporttreningen. Prøve igjen. Den siste kampen i kontrakten. Gud, vær så snill», skrev McGregor i et Instagram-innlegg der han la vekt på sin tro. «Gud åpner en vei for meg der det ser ut til å være ingen. Jeg er ikke et offer for omstendighetene mine; jeg overvinner dem. Gud virker i meg for å oppfylle sin vilje og sitt formål», skrev McGregor.

Ifølge USA Today skal McGregor ta en MR-undersøkelse denne uken av det skadde høyre beinet. Han har ikke forklart hvilken skade han pådro seg, og noen spekulerer i at han ble skadet før kampen, basert på bevegelsene hans før kampen startet.