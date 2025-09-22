Conor McGregor bekrefter UFC-retur til Det hvite hus med Michael Chandler

HQ

Conor McGregor har bekreftet sin etterlengtede retur til oktagonen, og avslørte at han skal møte Michael Chandler på det planlagte galakortet i Det hvite hus. Arrangementet, som støttes av UFC-president Dana White og USAs president Donald Trump, er forventet å finne sted i 2026, som en del av feiringen av USAs 250. uavhengighetsdag.

McGregor, som har vært fraværende fra konkurranser siden to tap mot Dustin Poirier i 2021, sa til Fox News at "The Mac er glad for å være tilbake" og at Chandler blir motstanderen hans. De to skulle tidligere ha møttes i 2024, før McGregor trakk seg med en brukket tå.

White har vært i samtaler med McGregor om den store begivenheten, men ville ikke bekrefte kampen. Han kalte imidlertid arrangementet i Det hvite hus for "tidenes største kort", og bemerket McGregors motivasjon for å kjempe på en slik scene.

Den 37 år gamle tidligere to-divisjonsmesteren har nylig trukket seg tilbake fra politikken etter å ha gitt opp et forsøk på å bli Irlands president. Karrieren hans har også blitt overskygget av juridiske problemer, inkludert en sivilrettslig kjennelse i fjor som fant ham ansvarlig for seksuelle overgrep i 2018, en dom han fortsatt bestrider.