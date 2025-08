Conor McGregor taper ankesaken i voldtektssaken i Irland

HQ

I november i fjor ble Conor McGregor funnet skyldig i voldtekt av en sivil domstol i Dublin, og ble dømt til å betale 250 000 euro i erstatning til offeret. Offeret, Nikita Hand, sa at McGregor tok kvelertak på henne da hun nektet å ha sex med henne, og at hun fikk "moderate til alvorlige skader". Dette skjedde i desember 2018.

UFC-mesteren anket saken og mente at det var fare for en urettferdig rettssak, noe den irske domstolen avviste, og dermed tapte han anken. McGregors advokater forsøkte å bevise at den sivile rettssaken i fjor skulle være ugyldig, ettersom juryen ble spurt om Conor McGregor hadde forgrepet seg på Hand, og McGregors advokater argumenterte for at det burde ha vært spesifisert "seksuelle overgrep".

Ankedommerne sa imidlertid at det var "helt uvirkelig at et jurymedlem kunne være forvirret over betydningen av spørsmålet", og avviste McGregors anke.

En advokat for Hand sa at "overgrep" dekker et bredt spekter av overgrep, og at spørsmålet som ble stilt til juryen, "var omforent, og juryen kunne ikke ha blitt forvirret av det" (via BBC).

Til tross for de mange overgreps- og voldtektssakene mot ham, ønsker McGregor fortsatt å ta med seg sine høyreekstreme synspunkter inn i den irske regjeringen, samtidig som han muligens planlegger et UFC-comeback foran Donald Trump.