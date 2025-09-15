Conor McGregor trekker seg fra det irske presidentvalget "Dette var ikke en lett avgjørelse, men det er den riktige på dette tidspunktet."

HQ Conor McGregor har kunngjort at han trekker seg fra kappløpet om å bli Irlands president etter å ha erkjent at det var vanskelig å sikre seg en plass på stemmeseddelen. Fighteren og gründeren forklarte at til tross for hans innsats, er nominasjonsreglene knyttet til parlamentsmedlemmer og kommunestyrer fortsatt et stort hinder for kandidater utenfor det politiske etablissementet. Selv om han innrømmet at avgjørelsen var vanskelig, framstilte McGregor den som en strategisk pause snarere enn en slutt, og lovet å fortsette å engasjere seg i Irlands politiske og sosiale debatter. Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go! DUBLIN, IRLAND - NOVEMBER 2017: UFC- og MMA-utøveren Conor "The Notorious" McGregor på den irske premieren på dokumentarfilmen om hans vei inn i MMA-kampsportens rekker // Shutterstock