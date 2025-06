Constance kommer til PC i november, og konsollene følger etter

HQ

Under Future Games Show dukket utvikleren btf Games og medutgiveren ByteRockers Games opp for å legge ved en utgivelsesdato for det håndtegnede 2D-actioneventyret Metroidvania, kjent som Constance.

Dette spillet dreier seg om hovedpersonen som opplever at hennes mentale helse svekkes. I eventyret reiser Constance gjennom seks unike biomer med fargerike, men forfallne nivåer, der målet er å bruke maler- og penselarbeidsferdigheter og -evner til å overvinne trusler og overgå utfordrende plattformmål. Med en dose puslespill-løsning i tillegg, en verden med flere stier å følge, bosskamper å fullføre, samleobjekter å jakte på og oppgraderinger å skaffe seg, er det nok å ta seg til i dette spillet.

Med alt dette i tankene lurer du kanskje på når nøyaktig Constance lanseres? Spillet er satt til å debutere på PC 24. november, og vil deretter følge på PS5, Xbox Series X / S, Switch og Switch 2 i 2026.

Sjekk ut traileren for utgivelsesdatoen for spillet nedenfor.