Constantine-regissøren vil lage en oppfølger for barn med høy aldersgrense

Det er litt over et år siden vi fikk vite at Keanu Reeves og Warner planlegger å lage en oppfølger til den ikoniske Constantine, og til og med Francis Lawrence har lovet å komme tilbake for å regissere. Siden den gang har det imidlertid skjedd en del endringer hos Warner, ikke minst på DC-siden, der James Gunn og Peter Safran har tatt helt over.

Spørsmålet noen nå stiller seg er om dette påvirker Constatine 2 på en positiv eller negativ måte, og vi har ikke hørt mye nytt om den påståtte oppfølgeren siden den først ble annonsert. Noe som til og med Reeves selv kommenterte da han ble spurt under et intervju og sa:

"Jeg tror de prøver å finne ut hva de skal gjøre med det. Forhåpentligvis kan jeg gjenta rollen som John Constantine, men det gjenstår å se. Men det gjenstår å se. Men jeg håper det. Jeg håper det."

Men nå har filmens regissør endelig løftet på lokket om tankene sine og hva han håper å oppnå. I en samtale med Gamespot sier han:

"Så Constantine 2 ble åpenbart forsinket av forfatterstreiken, og vi måtte hoppe gjennom en rekke hindringer for å få kontroll over figuren igjen, fordi andre hadde kontroll over Vertigo-greiene. Vi har kontrollen."

"Keanu, Akiva Goldsman og jeg har vært i møter og diskutert hvordan vi tror historien kommer til å bli, og det er flere slike møter som må finne sted - manuset må skrives - men jeg håper virkelig at vi får gjøre Constantine 2, og lage en ekte R-versjon av den."

Forbudet mot barn høres absolutt ikke feil ut, og etter Deadpools suksess er forhåpentligvis ikke Warner selv lenger like bekymret for at de skal støte fra seg et visst segment av publikum ved å gjøre filmen mørk og voldelig.

