Construction Crew er spillet som endelig lar deg realisere barndomsdrømmene dine

I disse dager virker det som om stort sett alt har blitt simulert i dataspill på en eller annen måte, som for noen år siden da vi vasket ting i PowerWash Simulator og klippet plener i Lawn Mowing Simulator. Nå har en ny simulator av det litt mer uvanlige slaget blitt avduket, og vi mistenker at mange menn som drømte om å bli bygningsarbeidere da de var smågutter kommer til å bli veldig glade.

Vi snakker om Construction Crew, et spill som er akkurat det det høres ut som, og som beskrives på følgende måte i pressemeldingen:

"Ta på deg hjelmen og fyr opp motorene! Dette er rå konstruksjon - svette, røyk og stål. Manøvrer kraner, lastere, valser og mye mer mens du og ditt CREW skjærer ut terreng, reiser konstruksjoner og heller asfalt for å fullføre de tøffeste jobbene sammen."

Spillet vil kunne spilles både som enspiller- og co-op-spill, og en spillbar demo vil være tilgjengelig via Steam allerede neste måned. Det ferdige spillet skal lanseres i 2026 og vil være tilgjengelig på PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X. Sjekk ut den første traileren nedenfor.