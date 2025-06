Consume Me er et indiespill som vil at du skal gjenoppleve dagene dine som tenåring

Å være tenåring er vanligvis en forvirrende og utfordrende del av livet, da kombinasjonen av å finne sin plass i verden og å håndtere et overveldende antall nye følelser kan være mye å håndtere. Det er en del av livet som man ser tilbake på med stolthet, men det er heller ikke en periode man har lyst til å gjenta. Utviklerne Jenny Jiao Hsia, AP Thompson, Jie En Lee, Violet W-P og Ken "coda" Snyder er alle uenige.

Som en del av Day of the Devs har vi nettopp blitt introdusert til Consume Me, et livsimulerende rollespill som handler om å gjenoppleve tenårene. Denne enspilleropplevelsen beskrives som en "mørk og morsom coming-of-age-historie", som skal gjøre narr av alle prøvelsene og vanskelighetene ved å være tenåring.

Når det gjelder hvordan dette oversettes til spill, er det et spill med beslutninger, noe som betyr at du ofte må bestemme deg for hvordan du skal takle noen av livets største utfordringer, det være seg hvordan du skal unngå distraksjoner mens du studerer, hvordan du skal spise nok mens du slanker deg, hvordan du effektivt skal vinne hjertet til den du er forelsket i, hvordan du skal spare nok penger samtidig som du knapt får utbetalt minstelønn... Høres gøy ut, ikke sant?

Consume Me handler om å skape historien og opplevelsen rundt valgene dine, og det fører til en av 13 mulige avslutninger, som beskrives som "for det meste dårlige". Det er unødvendig å si at vi har et ganske unikt spill i vente i Consume Me, og du vil snart kunne prøve det selv, ettersom det lanseres på PC og Mac den 25. september 2025. Sjekk ut en trailer nedenfor.