Content Warning kommer til Switch-konsollene neste år

Kanskje det er visse trender som allerede unnslipper meg om dagens spillforbruk. Visst, jeg forstår at det er en viktig nisje av innholdsskapere på streaming- og videoplattformer som Youtube eller Twitch som spiller skrekkspill alene eller med venner og som genererer mye internettrafikk. Men det har ikke gått opp for meg at denne opplevelsen også kan overføres til et spill der du må flykte fra et sted som er hjemsøkt av monstre sammen med kameratene dine, mens du filmer opplevelsen ... og deretter laster opp videoen til nettverket og teller likes.

Content Warning er en megahit som hadde glidd under radaren min frem til dagens Nintendo Indie World Showcase, men nå som det er bekreftet at det kommer til Nintendo Switch og Nintendo Switch 2 i 2026, tror jeg det er på tide å gi det en sjanse. Det er ikke for ingenting at det er et fenomen med millioner av spillere på PC.

I tillegg kan det være det første indiespillet som drar nytte av Nintendo Switch 2-kameraet.

Sjekk ut kunngjøringstraileren for Content Warning på Switch-konsoller nedenfor.