Content Warning selger 700 000 eksemplarer etter å ha blitt betalt

Content Warning - co-op-skrekkspillet der du må filme underholdende videoer mens du risikerer livet for å bli berømt på internett, vakte umiddelbart stor oppmerksomhet da det ble lansert, ikke bare fordi det kom ut av intet, men også fordi det var gratis de første 24 timene.

Dette førte til at over 6 millioner mennesker skyndte seg å få tak i spillet før de måtte betale for det, men selv etter at spillet fikk en prislapp, har det likevel klart å selge imponerende mange eksemplarer. I en samtale med PCGamer forteller Landfall-sjef Wilhelm Nylund at han aldri hadde forventet en slik respons.

"Det føltes sannsynlig at [Content Warning] ville bli større enn noen av de andre småprosjektene våre, men vi hadde definitivt ikke forventet at det skulle skje så raskt", sa han. "Det var definitivt mye spenning og mye forvirring rundt hvordan det kunne eksplodere så raskt som det gjorde."

Nylund forteller videre at det var en følelse av avslapping etter at Content Warning ble betalt, ettersom salgstallene var oppmuntrende. Spillet solgte 100 000 eksemplarer den første dagen, og innen uken var omme hadde det solgt 700 000 eksemplarer. Ikke verst, spesielt ikke når mange allerede hadde hentet det gratis.