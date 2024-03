HQ

Det gikk ikke så bra med Konamis forsøk på å utvikle Contra til et 3D twin-stick-actionspill for knappe fem år siden. Problemer med tempo, visuell stil og til og med organisering begravde et Contra: Rogue Corps som ingen lenger husker. Nå er det på tide å prøve igjen, uten å gå tilbake til piksel-stilen. Og for å få til dette har japanerne benyttet seg av det siste studioet som forsto seg på disse elitekrigerne, WayForward (som sto bak det glimrende Contra 4 til DS i forbindelse med 20-årsjubileet for serien).

Contra: Operation Galuga er ment som en moderne omstart av serien. Det tar utgangspunkt i NES-originalen og introduserer så mange endringer som de finner passende, med utgangspunkt i utseendet og våpnene, men vender tilbake til 2,5D Run & Gun-sideaction og "meg mot verden"-kamp. De gamle Bill Rizer og Lance Bean (eller Probotectors RD008 og RC011 hvis du befant deg i det gamle sensurerte Europa) må starte kampen på nytt mot de tusenvis av Red Falcon terrorister og romvesenene bak det hele. Historien begynner og slutter på samme måte (nei, det er ingen spoiler at manuset ble skrevet for 37 år siden), for den baner vei for en fremtidig del som gjenforteller de såkalte romvesenkrigene.

I mellomtiden har skurkenes motivasjon vokst rundt en teknologi som blander gravitasjonsfelt og ormehull. De har gjort det så overdrevent som mulig, i tråd med de teatralske prestasjonene til stemmeskuespillerne og karakterene de portretterer. Det fete manuset tjener til å gi mer tyngde til de innfødte i Galuga, og ikke minst til å utvide listen over spillbare figurer. For ærlig talt, ingen kommer til et Contra for å finne ut hva som foregår, bare for å skyte, uansett hvem eller hvorfor.

Dette gjør at Galuga føles som alltid, i hvert fall av og til. Det starter nok en gang i jungelnivået, går videre til fosseklatringsfasen og kulminerer inne i det gigantiske romvesenet. Nok med å appellere til nostalgi, for de gamle nivåene er de kjedeligste, og de nye har blitt gjort mye bedre. I motsetning til Contra Evolve er det ikke en nyinnspilling, men til og med de som viser tidligere miljøer er modifisert. Og de har fjernet de vertikale 2D-seksjonene for de som ligger inne i basen. Til gjengjeld er det flere nivåer med kjøretøy, selv om jeg er minst overbevist av dem. Og selv om de alle deler samme base, gir plasseringen av elementer som plattformer, fiender og ekte griper en følelse av variasjon. Alle nivåene er relativt lange til dette formatet å være, og de åtte som er inkludert i spillet, tok meg mer enn halvannen time å spille på normal vanskelighetsgrad. Åh, og en spesiell omtale for de nye sjefene eller noen nye versjoner av gamle, for de er morsomme å drepe.

Å snakke om utfordring er essensielt for serien, og her har WayForward gjort en god jobb. Til å begynne med tre vanskelighetsgrader (jeg vet ikke om det blir flere når du slår det på hard, for jeg har ikke fullført det ennå), og på toppen av dem, to livssystemer. Det klassiske one-hit-one-life, og det som er arvet fra Mega Drive, som lar deg ta noen få treff. Det er variasjon for å tilfredsstille alle målgrupper, og det er perfekt integrert. Når det gjelder forskjellen mellom normal og hard, ligger den i presisjonen i fiendens skudd, du vet den typiske "men granaten gikk akkurat der jeg skulle til å lande". Balansen mellom fiender, våpen, bevegelseshastighet, liv og vanskelighetsgrad er veldig god og genererer en cocktail med en ideell rytme for det som kreves av et Contra.

Spillet til Contra: Operation Galuga er der det må være fordi det tar med seg alle de vanlige tingene og legger til strategiske varianter. Ulempen er at de bare har valgt automatisk skyting, og jeg ville ha satt pris på å kombinere det med muligheten til å trykke manuelt på knappen i høy hastighet for å forbedre ytelsen. Våpnene er de samme som alltid, så det kunne trengt noen nye, men de har lagt til et overbelastningssystem og et perk-system som du må jobbe med hele tiden. Våpenoverbelastningen gir en kortvarig spesialeffekt, som en beskyttende barriere med M eller å bremse tiden med L. De er til liten nytte, helt til du kombinerer dem med frynsegodet for å få tilbake en bit av livet etter å ha brent et våpen, da begynner du å få smaken på å bruke dem. Siden du får mange av dem og til og med kan be om en fra tid til annen, er det ikke noe hastverk. Det finnes både generiske frynsegoder og frynsegoder som gir hver figur en ekstra evne, som for eksempel at Bill er urørlig når han springer. Det andre poenget med denne kombinasjonen er karakterutvalget, for selv om alle oppfører seg ganske likt, finnes det noen personlige egenskaper som kan være et stort pluss eller snarere et stort minus.

Pass deg for å brenne mynter på tilfeldige fordeler, for de samme pengene trengs også for å kjøpe figurer og hemmelige spillmoduser. Og du tjener ikke så mye per spill, så det vil ta mange timers spill for å få alt. Det er ikke et problem fordi du allerede vet at i et Contra gjentas etappene om og om igjen. For dette er det arkademodus og utfordringene, som langt fra er enkle. Disse to modusene er for å teste deg selv i sjangeren. Forresten, jeg fullførte halvparten av historiemodusen i flerspiller, som serien krever, og opplevelsen var gjennomsnittlig fordi hoppingen mellom våpen når du plukker opp nye og slipper gamle er veldig forvirrende.

Vel, det ser ut til å gå ganske bra med det nye Konami og WayForward, ikke sant? Vel, ikke alt. For Contra: Operation Galuga er stygg som en av de utenomjordiske fiendene. Da det amerikanske studioet lanserte Contra 4, imponerte det med det det presterte på Nintendo DS. Men der var det på hjemmebane, på piksel. De visuelle 3D-gjenskapningene passer verken inn i den kunstneriske delen, som utnytter den militaristiske overdrivelsen også i grafikken, eller i den tekniske, ettersom det har vært teknisk veldig generisk og "plastisk", et problem som Advance Wars 1+2 Re-boot Camp også har. Det leverer heller ikke lydmessig, for vi har gått fra et episk lydspor på 80-tallet til et annet som går ubemerket hen hvis det ikke er for remiksen av klassikerne, kombinert med gamle effekter som føles som lapper.

Ville Contra: Operation Galuga vært et bedre spill hvis det ble vist i 2D-piksel-stil? Jeg tror ikke problemet er spranget til 3D-grafikk, men den generelle implementeringen. Men etter å ha fått opp tempoet i spillet på en god måte, etter å ha klart å integrere det nåværende systemet med liv og frynsegoder slik at det ikke straffer så mye med vanskelighetsgrad og etter å ha fått noen veldesignede nivåer og sjefer, har Konami og WayForward i det minste et godt grunnlag for at serien kan reetablere seg og Alien Wars slippes løs igjen.