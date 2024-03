Contra: Operation Galuga karakterer introdusert i ny trailer

HQ

Contra: Operation Galuga debuterer 12. mars til PC, PlayStation, Switch og Xbox. Med så kort tid igjen mener WayForward og Konami at det er på tide at vi blir kjent med karakterene i spillet.

Denne gangen får vi seks å velge mellom, som selvfølgelig inkluderer de originale Contra-heltene Bill og Lance, men også de to Probotectors (Bill og Lance ble fjernet fra de europeiske versjonene av Contra, som ble omdøpt til Probotector med roboter som hovedpersoner da det føltes mindre voldelig) samt Ariana, Lucia Drake og Stanley Ironside.

I en helt ny trailer får vi et bedre innblikk i hva de alle har å by på, og den Iron Man -inspirerte Stanley Ironside ser spesielt kul ut. Contra: Operation Galuga støtter co-op for opptil fire spillere, så det er bra at vi får et godt utvalg, eller hva synes du?