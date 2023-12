Contra: Operation Galuga vil vise "hvorfor Contra har vært en elsket" serie i 35 år

HQ

Det er ingen tvil om at en av de største actionfranchisene på 80- og begynnelsen av 90-tallet var Konamis elskede Contra-serie, den gang kjent som Probotector i Europa. Men siden den gang har Konami slitt med å få magien tilbake, og stort sett alt som har med Contra å gjøre siden den gang har vært skuffelser (med ett stort unntak, men det kommer vi til).

Heldigvis ser det ut til at vi kan få oppleve litt god Contra-action igjen når retrogeniene i WayForward lanserer Contra: Operation Galuga til våren. Ikke bare er det en dyktig utvikler som har spesialisert seg på 2D-actionspill med retroinspirasjon, de har også laget det eneste virkelig gode Contra siden Super Probotector kom ut i 1992, nemlig Contra 4 fra 2007.

I et intervju med Nintendo Life forklarer regissør Tomm Hulett hvorfor de ønsket å lage et nytt spill i denne serien:

"Siden Contra er en serie som har eksistert så lenge, var Konami oppmerksomme på at noen nyere spillere kanskje syntes det var for sent å hoppe inn i serien. I tillegg er den tidlige historien til Contra litt rotete (basert på territorielle forskjeller), så det er en fordel å reboote det aspektet og starte på nytt med alle på samme side. En viktig detalj er imidlertid at dette ikke er en HD-remaster eller en forbedret port. Når det gjelder selve spillet - banedesignet, evnene dine, utfordringene du møter - er dette et helt nytt Contra. Forhåpentligvis et godt grunnlag for fremtidige spill å bygge videre på."

Hulett ble også spurt om forbindelsen til de klassiske Contra-titlene, og sier at det vil være noe for alle, og at de vil vise hvorfor folk har elsket Contra i 35 år:

"Vi refererer definitivt til andre spill enn originalen, men jeg vil ikke gå for mye i detalj. Det overlater jeg til "10 ting du gikk glipp av i Operation Galuga"-artiklene etter lanseringen! Men når det gjelder den overordnede inspirasjonen, vil jeg at Operation Galuga skal innkapsle Contra-"kanonen" så langt. Det vil si alle de sidescrollende Contras-spillene. Alle spill har sine fans, og disse fansen har ventet i mange, mange år på en tilbakevending - OG må levere på det. Som en inngangsport for nykommere vil jeg også vise hvorfor Contra har vært en elsket actionserie i 35 år."

Contra: Operation Galuga lanseres til PC, PlayStation, Switch og Xbox på en ennå ikke offentliggjort dato i løpet av 1. kvartal 2024.