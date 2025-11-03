Contraband skjermbilder lekker på nettet

HQ

Når spillutviklingen avbrytes uten at den aktuelle tittelen blir utgitt, er det vanlig at lekkede bilder til slutt finner veien ut på internett, spesielt hvis det er et stort prosjekt som har vært under arbeid lenge med mange ansatte. Bare i forrige måned kunne vi vise skjermbilder fra Bluepoints God of War-tittel og Rare's nedlagte Everwild, som begge ble skrinlagt i år.

Nå er det på tide igjen, og nok en gang er det Mp1st som har landet dem. Denne gangen er det Contraband, utviklet av svenske Avalanche Studios (Just Cause-serien). Det ble annonsert i 2021, men ble bekreftet å ha blitt kansellert for tre måneder siden. Vi vet ikke nøyaktig hvordan det ville ha sett ut eller hvordan det ville ha fungert, men premisset dreide seg om smugling på 1970-tallet, der muskelbiler så ut til å spille en viktig rolle.

De lekkede bildene viser hovedsakelig menyer, men også noen designelementer og gir ledetråder om hvordan spillet ville ha vært. Tilsynelatende var det forskjellige yrker å velge mellom og nivåer å skalere. Du finner alle bildene i lenken over, og du kan også sjekke ut to av dem i X-innlegget nedenfor.