Control bringes videre til neste generasjon

Gårsdagens PS5-begivenhet bød naturligvis på mange nye next gen-spill, men vi fikk også nyss om allerede eksisterende titler, som hopper over på de kommende konsollene. Her er nok GTA V den største nyheten, men Remedy Entertainment står også klare med en oppgradert utgave av et av deres spill.

Det var ikke på selve eventet vi fikk denne nyheten, men tidspunktet var nærmest det samme da Remedy annonserte på Twitter at deres storhit Control blir gjenutgitt på PlayStation 5 og Xbox Series X.

"We're glad to be able to share that @ControlRemedy will be coming to PlayStation 5 and Xbox Series X. More details coming at a later date."

Som Remedy selv understreker er de først klare for å fortelle oss mer på et senere tidspunkt, så vi vet altså enda ikke når Control kommer til de nye konsollene.