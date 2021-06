De av oss som er PlayStation Plus-medlemmer var heldige nok til å få den forbedrede utgaven av Control "gratis" fra første stund, og nå er det PC-spillere sin tur.

For det er Control som er ukens gratisspill på Epic Games Store. Dermed kan du få Remedy sitt glimrende spill uten å betale en krone så lenge du legger det til i samlingen din først klokken 17 neste torsdag. Da vil Overcooked 2 og Hell is other demons overta.