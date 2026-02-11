Control har passert fem millioner solgte eksemplarer

HQ

Det er tydelig at fansen gjør det de må for å gjøre seg klare til ankomsten av Control: Resonant i år. Utvikleren Remedy Entertainment har avslørt i sin ferske økonomiske rapport at det i løpet av hele 2025 har blitt levert så mange som over en million Control enheter, noe som betyr at den anerkjente actiontittelen nå har passert den enorme milepælen på fem millioner solgte eksemplarer.

Det interessante med spillet er imidlertid at det har nådd et mye større publikum enn disse salgstallene antyder. Rapporten hevder at livstidsspillerbasen for Control er så stor som 20 millioner spillere, alt takket være rekkevidden som tjenester som Game Pass gir det.

Denne suksessen som det originale spillet har oppnådd, har ført til at Remedy er ganske selvsikre når det gjelder Control: Resonant, med rapporten som beskriver spillet som et "must-have day-one purchase" for fans av serien.

Vil du sjekke ut Control: Resonant når det lanseres i år?