Control har nå solgt seks millioner eksemplarer

Med neste kapittel i Control -serien som kommer senere i år, på en ennå ubekreftet dato, har interessen for Remedy Entertainments originaltittel økt kraftig, ettersom vi i februar rapporterte at Control har passert fem millioner solgte eksemplarer, og nå har spillet nådd den neste milepælen.

I den siste økonomiske rapporten forklarer Remedy at Control nå har solgt mer enn seks millioner eksemplarer, noe som tyder på at fansen plukker opp prosjektet for å forberede seg på oppfølgeren.

"Control beholdt et solid salgsmomentum i 1. kvartal og solgte bedre enn i sammenligningsperioden, drevet av kampanjer og ekstra synlighet fra Control Resonant. Til en attraktiv pris gir Control nye spillere en enkel inngang til Control -universet i forkant av oppfølgeren, og utvider målgruppene våre. Control har solgt over 6 millioner eksemplarer i løpet av levetiden."

Dette er på toppen av andre pågående suksesser for Remedy, inkludert for Alan Wake 2, som "fortsatte å tjene royalties i første kvartal", og for FBC: Firebreak, som ikke lenger vil "medføre betydelige kostnader for Remedy."

Remedy forventer også at 2026 blir et sterkt år, etter et allerede lønnsomt første kvartal. Det forklarer også at mens Control Resonant er fortsatt i full produksjon, det samme gjelder Max Payne 1 & 2 Remake på vegne av Rockstar Games, mens Remedys neste tittel etter Control oppfølgeren er ganske enkelt i "proof of concept" -fasen.