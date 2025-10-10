Control kommer til Apple-enheter tidlig i 2026

HQ

Hvis du ennå ikke har opplevd Remedy Entertainments utmerkede Control, vil du snart kunne pløye deg gjennom dette spillet mens du reiser til jobb. Remedy har avslørt at de i begynnelsen av 2026 vil bringe Control til Apple enheter, sammen med støtte for berøringskontroller for spillet på plattformene.

Ettersom Control allerede er tilgjengelig for Mac, vil spillet også komme for iPhone, iPad og Vision Pro headset. Spesifikasjonene er ikke nevnt, men vanligvis lanseres store AAA-spill, selv litt eldre som Control, bare på de nyeste Apple smartenhetene, så det er nok rimelig å anta at det bare vil være tilgjengelig på iPhone 17 og 11. generasjon iPads, og kanskje strekker seg så langt tilbake som til iPhone 16 og 10. generasjon iPads også.

Alt som Remedy forklarer er følgende: "Du vil snart kunne gå inn i det eldste huset på iPhone, iPad og Apple Vision Pro sammen med Mac. Spill med en spillkontroller, eller ta del i handlingen med berøringskontroller.

"Oppdag en ukjent verden når Control kommer til disse plattformene tidlig i 2026."

Kunngjøringsinnlegget ser også ut til å bekrefte at det blir Ultimate Edition av spillet som kommer til plattformen, og siden en opprinnelig versjon for mobile Apple -enheter snart er her, er det på tide å begynne å forvente en opprinnelig - og ikke skybasert - versjon for Switch 2 også ...?