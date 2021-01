Control og Concrete Genie blir PlayStation Plus-spill i februar

Du ser på Annonser

Da Lucid Games utsatte Destruction Allstars i oktober avslørte de samtidig at spillet ville bli "gratis" som en del av PlayStation Plus fra første stund, men PlayStation 5-spillet er selvsagt ikke det eneste som venter neste tirsdag.

Sony kan nå avsløre at også Control: Ultimate Edition (med litt ekstra PS5-godis som DualSense-støtte, Activities og mer) og Concrete Genie blir PlayStation Plus-spill i februar. Disse vil altså erstatte Greedfall, Maneater og Shadow of the Tomb Raider den 2. februar, så legg sistnevnte i samlingen din før det er for sent.