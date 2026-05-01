Control Resonant avslører de første New Game Plus-detaljene

Remedy har tydeligvis store forhåpninger til New Game Plus, som tilbyr en helt ny måte å spille på Control Resonant, ettersom det er gjenstand for et innlegg på PlayStation Blog. Oppfølgeren til Control har ikke engang en utgivelsesdato ennå, men vi vet nøyaktig hva vi kan forvente oss når vi avslutter vår første gjennomspilling med Resonant.

Som Remedy forklarer i PS-bloggen, handler ikke Control Resonants New Game Plus om å ta et perfekt byggverk og få det til å føles sterkere når du haster gjennom spillet igjen, det handler om å tilby enda et lag med tilpasning. En viktig måte dette skjer på er gjennom opplåsing av et ekstra artefaktspor. Artefakter er ikke noe vi har hørt mye om før, men de er nøkkelgjenstander du plukker opp med gir deg tilgang til permanente, passive buffs så lenge de er utstyrt. I grunnspillet kan du ha opptil tre, mens du i New Game Plus kan utstyre fire.

Som du forventer, hvis du bestemmer deg for å ta spillet på nytt, vil verden bli litt vanskeligere å håndtere. Remedy beskriver ny sjefsatferd, sterkere fiender og omformede møter som kan få deg til å justere oppbyggingen din fra det som fungerte før.

Siden ikke alt kan bli funnet i en enkelt runde, ser det ut til at vi må møte Manhattan igjen hvis vi vil ha 100% Control Resonant. Heldigvis har Remedy tenkt fremover, og når vi går tilbake til New Game Plus, venter det mye ekstra for å holde oss interessert.