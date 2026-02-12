Control Resonant får første gameplay-trailer

HQ

Kanskje vi burde ha forventet det, med tanke på at spillet er en av de store suksessene vi forventer tidlig i 2026, men ankomsten av Control Resonant på Sonys State of Play slo likevel ned som en bombe og skapte en umiddelbar bølge av hype for Remedy-fans og alle som vil ha et overnaturlig, litt skummelt actionspill.

I stedet for de trange korridorene og faretruende kontorene i det opprinnelige Control, får vi i stedet et mye mer åpent miljø i de formskiftende gatene på et forvridd Manhattan. Dylan, vår nye hovedperson, har krefter akkurat som Jessie før ham, og vi kan mikse og matche evnene våre etter eget ønske, slik at vi kan spille på ulike måter i kampen mot spillets hovedskurker, Resonants.

Vi fikk et glimt av det som så ut som en tematisk og utfordrende sjefskamp på slutten av traileren, men dessverre er det fortsatt ingen utgivelsesdato for Control: Resonant. Sjekk ut gameplayet selv nedenfor: