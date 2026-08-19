Control Resonant Spillet har nådd «gold»-status og er klart for lansering, men den fysiske utgaven er utsatt

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Det er litt over en måned til vi kan fordype oss i det neste kapittelet i Control-sagaen, da « Control Resonant kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S allerede 24. september. Med dette i sikte har utvikleren Remedy Entertainment nå delt to viktige opplysninger om spillet.

For det første har vi fått vite at « Control Resonant offisielt har nådd «gold»-status og nå er klar for utgivelse. Begrepet «gold» stammer fra den tiden da spill hovedsakelig ble trykket på plater, og denne milepælen betyr at et spill var klart til å bli lagt på platen som selges til forbrukerne og sendt til butikker over hele verden i forberedelse til lanseringsdatoen.

Når det gjelder plater og fysiske eksemplarer, hadde Remedy imidlertid også en liten nyhet om denne versjonen av spillet, nemlig at den ikke er helt klar ennå. Mens den digitale versjonen lanseres som planlagt 24. september, er den fysiske versjonen utsatt med noen uker til 15. oktober, noe de har informert om i en kort uttalelse.

«Utgivelsesdatoen for den fysiske versjonen av spillet er flyttet til 15. oktober. Vi trenger bare litt mer tid på å levere den fysiske versjonen til dere, men vær trygg – ingenting forblir innestengt for alltid.»

Kommer du til å kjøpe en fysisk eller digital versjon av Control Resonant?