Control Resonant vil offisielt debutere i slutten av september

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Vel ... forhåpentligvis har du ingen planer for september, og hvis du har det, gjør deg klar til å avlyse dem. State of Play har vært en skikkelig godbit av en sending, med mange avsløringer og store nyheter, med et hovedtema at alle spill ser ut til å ønske å lanseres i september. Og dette gjelder også Remedy Entertainments etterlengtede kommende actionoppfølger...

Under fremvisningen ble det nettopp avslørt at Control Resonant offisielt vil lanseres 24. september 2026, hvor vi kan forvente å se FBC-direktør Jesse Faden slå seg sammen med sin (tidligere vridde) bror Dylan, hovedpersonen i denne oppfølgeren, alt for å møte en ny paranaturlig kraft som har overtatt Manhattan.

Handlingsbeskrivelsen for spillet forklarer at Dylan nå er våken etter å ha blitt lagt i koma etter slutten av det opprinnelige Control, og nå "prøver han å navigere i en verden som er ukjent for ham" der Jesse, "den eneste virkelige forbindelsen i livet hans, er forsvunnet." Dette fører Dylan ut på et oppdrag for å finne søsteren sin, samtidig som han kjemper med spørsmålet om hvilken versjon av Dylan han er til daglig.

Du kan se den nye traileren for Control Resonant nedenfor, og det er også verdt å vite at spillet nå er tilgjengelig for forhåndsbestilling i to utgaver, der sistnevnte er en Digital Deluxe Edition som inkluderer 48 timer med Early Access.