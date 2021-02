Control: Ultimate Edition (PS5 og Xbox Series)

Du ser på Annonser

Du ser på Annonser

Control tok oss med på en fantastisk reise da det kom ut i august 2019 og jeg elsket hvert sekund av den gale historien, de merkelige miljøene og det spennende gameplayet. Hovedspillet ble så etterfulgt av to tilleggspakker; The Foundation og AWE. Og selv om jeg ble litt skuffet (spesielt med den andre, siden den skapte en kobling med Alan Wake-universet), var de begge gode unnskyldninger for å ta kontroll over Jesse Faden igjen. Nå fikk vi visst enda en, siden Remedy nettop slapp PS5 og Xbox Series S|X-versjonene av Control: Ultimate Edition.

Med tanke på innhold er dette snakk om samme Control: Ultimate Edition som ble sluppet til PS4, Xbox One, Nintendo Switch og PC - en pakke som inneholder hovedspillet sammen med de to tilleggspakkene. Hovedattraksjonen blir derfor de tekniske og visuelle forbedringene som utnytter kreftene bak PS5 og Xbox Series X (i mindre grad Series S, men jeg kommer tilbake til dette). Vi snakker om en versjon av spillet som flyter mye bedre og er mye vakrere og engasjerende enn PS4 og Xbox One versjonene.

På basis-konsollene dropper Control regelmessig under 30 bilder i sekundet, som resulterer i laggete og uresponsivt gameplay. På PS5 og Xbox Series X|S kan man velge mellom performance-modus med 60 bilder i sekundet eller grafikk-modus med ray-tracing og 30 bilder i sekundet. Det er en stor forbedring, særlig i performance-modus, som gjør at man kan nyte Control med en flyt som er svært overlegen fra de tidligere konsollene. Mellom de to modusene må jeg si at jeg faktisk foretrekker performance-modus, siden gameplay-opplevelsen blir såpass mye bedre.

Men med tanke på at en overveldende majoritet av spill i forrige generasjon kun var 30 bilder i sekundet, kan du fint spille spillet på denne måten også. Hvis du gjør dette, kan du nyte introduksjonen av ray-tracing. I praksis betyr dette at man får oppleve realistiske refleksjoner og skygger i spillverdenen, spesielt med speil og glass. Med tanke på mengden med reflekterende overflater i Control sin verden, snakker vi om en drastisk forbedring i spillets grafikk. Til tross for dette foretrekker jeg fortsatt performance-modus som bruker refleksjoner og skygger basert på SSR og SSAO, og de funker også bra.

Forbedringene stopper ikke der, det er en enorm økning i oppløsning. På Xbox One kjører Control i 720p, og på PS4 er det 900p. På PS5 og Xbox Series X er det 1440p (Series S er 900p med 60 bilder i sekundet, uten ray-tracing modus, som er skuffende). Med andre ord dobler Xbox Series X både bildefrekvensen og oppløsningen til Xbox One. Veldig imponerende!

Det er noen spesifikke forbedringer som også må nevnes for PS5-utgaven. Den bruker DualSense sin haptiske feedback og adaptive triggere, i tillegg til PS5ens assistanse som kan hjelpe deg om du står fast med et puslespill eller trenger hjelp med et trofé. Men fortsatt ikke noe som skaper noen særlig stor forskjell fra Xbox Series X|S sine versjoner, men det er fortsatt verdt å nevne.

Det er andre elementer du burde vite om Control: Ultimate Edition. Først og fremst prisen på 439 kr, som virker ganske rimelig i forhold til hvor mye man får (i tillegg til at det blir gratis for PS Plus-medlemmer i februar). Det er også mulig å oppgradere fra PS4 eller Xbox One-utgaven til PS5 og Xbox Series X|S-utgaven, men kun om du har Ultimate Edition. Originalutgaven av Control har dessverre ingen mulighet for oppgradering. Og til slutt er det umulig å importere lagringsfiler, som betyr at ditt eventyr på PS5 eller Xbox Series X|S må begynne helt fra scratch.

Jeg er ikke noen stor fan av hvordan Remedy har håndtert de fleste av avgjørelsene til oppgraderingen til next-gen. Kommunikasjonen kunne helt klart vært bedre, men om man ser bort fra det er det ikke tvil om at det man står igjen med er et svært godt spill, to sterke utvidelsespakker og en stor forbedring fra forrige generasjon. Med god flyt og vakker grafikk er Control: Ultimate Edition på på PS5 og Xbox Series X den beste måten å oppleve Control på. Kanskje utenom på en høykvalitets PC som tillater 4K-grafikk/60fps/ray-tracing, men lykke til med å oppnå det.