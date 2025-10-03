Control's gratis Ultimate Edition-oppdatering kommer endelig til PS5 og Xbox Series X/S neste uke

HQ

Tidligere i år ble eiere av Controls Ultimate Edition på PC behandlet med en ny oppdatering som forbedret spillet på noen forskjellige måter, noe som gjorde den anerkjente tittelen penere for det meste. De fullstendige oppdateringsnotatene for denne oppdateringen kan sees her, men det er et merkbart problem, det var bare for PC og tok ikke hensyn til de som har spilt Control på PS5 og Xbox Series X / S for en.

Remedy lovet at oppdateringen til slutt ville komme på konsoller, men slo aldri virkelig en tidslinje på ankomsten ... før nå.

Det har blitt avslørt at PS5- og Xbox Series-brukere vil kunne oppleve denne oppdateringen mandag 6. oktober. De fullstendige oppdateringsnotatene er ikke delt ennå og kommer også på mandag, men forvent mye det samme som PC-oppdateringen fra mars, som skal få spillet til å se og spille enda bedre på dagens generasjons konsoller.