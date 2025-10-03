Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Control

Control's gratis Ultimate Edition-oppdatering kommer endelig til PS5 og Xbox Series X/S neste uke

Den kom på PC mye tidligere i år.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Tidligere i år ble eiere av Controls Ultimate Edition på PC behandlet med en ny oppdatering som forbedret spillet på noen forskjellige måter, noe som gjorde den anerkjente tittelen penere for det meste. De fullstendige oppdateringsnotatene for denne oppdateringen kan sees her, men det er et merkbart problem, det var bare for PC og tok ikke hensyn til de som har spilt Control på PS5 og Xbox Series X / S for en.

Remedy lovet at oppdateringen til slutt ville komme på konsoller, men slo aldri virkelig en tidslinje på ankomsten ... før nå.

Det har blitt avslørt at PS5- og Xbox Series-brukere vil kunne oppleve denne oppdateringen mandag 6. oktober. De fullstendige oppdateringsnotatene er ikke delt ennå og kommer også på mandag, men forvent mye det samme som PC-oppdateringen fra mars, som skal få spillet til å se og spille enda bedre på dagens generasjons konsoller.

Control

Relaterte tekster

1
ControlScore

Control
ANMELDELSE. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Remedy gjør atter en gang en meget god jobb når de blander superheltkrefter med en historie fylt med interessante personer i et fascinerende univers.

0
Få Control gratis på PC

Få Control gratis på PC
NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Siden Remedy sitt Control hadde et par tekniske problemer den første tiden klarte det ikke helt å kjempe mot Resident Evil 2, Sekiro: Shadows Die Twice og Death Stranding...



Loading next content