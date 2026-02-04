Convergence Games Showcase kommer tilbake senere denne måneden med en episk to-timers sending

HQ

Vi forventer en Nintendo Partner Direct denne uken, med oppdateringer om en rekke spill som kommer til Switch-plattformene. Det går også rykter om at en State of Play vil finne sted senere i måneden, og dette er på toppen av mindre sendinger og show, som de mange som Blizzard har tilbudt og vil fortsette å gjøre det i løpet av måneden.

Men dette er neppe alt som er i vente for spillfans. Nå er det bekreftet at Convergence Games Showcase vil komme tilbake om et par uker, alt for et nytt show som vil være rundt to timer i varighet og vil gi oppdateringer om over 30 indie- og AA-spill.

HQ

Showcase vil skje kl. 19:30 GMT/20:30 CET den 19. februar, og du kan se det live på YouTube, Twitch og til og med Steam. Når det gjelder hva du kan forvente deg, er det lovet en kort teaser som nevner noen få utviklere og spill.

"Indiespillere fra hele verden vil ha et virtuelt sete på første rad til den to timer lange livestreamen med noen av de mest lovende spillene som kommer i 2026, inkludert MOUSE P.I. For Hire (Fumi Games/PlaySide Studios), DenshAttack! (Undercoders/Fireshine Games) og det svært komiske How Many Dudes? (Butterscotch Shenanigans). Blant de bekreftede utgiverne og utviklerne er Secret Mode (NUTMEG!, Everything is Crab), Kwalee (Grime II, Modulus) og Super Rare Games (Teeto, Townseek), og mange flere vil bli avslørt i løpet av kvelden. Livestreamen vil inkludere utvidet live-spill fra favorittskapere, inkludert ChilledChaos, Laimu, TayderTot, Yenkoes, Preach, BearBoo, Cheebiez, Shakey, The Hot Cross."

Kommer du til å se Convergence Games Showcase om et par uker?