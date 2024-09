Convergence ønsker å tilby en Games Showcase som "redaksjonelt sett gir mening"

HQ

Det er et visst problem som har en tendens til å plage mange showcases i disse dager, og det er det faktum at kurateringen og struktureringen av de nevnte showene ser ut til å være nesten ikke-eksisterende. I et forsøk på å holde fansen underholdt, ser vi utstillinger som bare hopper tilfeldig mellom sjangre og titler av varierende skala og størrelse. The Convergence Games Showcase, som er planlagt for i morgen kveld, ønsker å gjøre unna dette.

Jeg snakket med koordinator Daniel Maher for å lære om hva vi kan forvente fra Convergence Games Showcase, og i tillegg til å love 43 spill bemerket han også at de vil bli presentert i et utvalg av kategorier i et forsøk på å levere et show som "redaksjonelt gir mening".

Maher forklarte dette designvalget og la til "En ting jeg var opptatt av, var å unngå det jeg kaller tonal nakkesleng. Når du ser mange presentasjoner er det en rekke spill som ikke har noe bindevev. Du ruller fra den ene traileren til den andre. Det kan være en søt og koselig bondegårdssimulator, og i neste øyeblikk er det en grusom skrekkfilm. Så jeg tenkte: La oss unngå det. La oss i det minste hjelpe publikum til å forutse hva slags spill de kommer til å se.

"I tillegg ønsket vi å skape en slags jevn fordeling på tvers av, jeg tror det vi har nå, er åtte kategorier. Med disse 40 spillene har vi i gjennomsnitt fem eller seks spill per kategori. Så tanken var at selv om det er noe som ikke nødvendigvis appellerer til deg i den blokken med spill, vil det komme noe som sannsynligvis vil passe deg også.

Så det var det.

"Vi ville forsikre oss om at vi ikke hadde for mye tonal repetisjon eller tematisk repetisjon. Så, ja, alle disse faktorene falt sammen, ha-ha, og ble til det showet som det er i dag."

Convergence Games Showcase avholdes 26. september kl. 20:00 BST / 21:00 CEST. Du kan se hele intervjuet med Convergence-teamet nedenfor.