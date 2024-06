Cooler Master GM2711S

Dessverre er det fortsatt vanskelig å finne en anstendig gaming-skjerm til en fornuftig pris, men 27" i 1440p, eller QHD som det kalles, er et godt tilbud. Cooler Master De nyeste enhetene fra Samsung har et IPS-panel med 180 Hz, og denne gangen betyr det en responstid på 0,5 ms. Det er også 95 % DCI-P3-fargedekning og HDR400.

HQ

I tillegg er det belagt med en spesiell film kalt "A.R.T" - Advanced Reflectionless Technology, som er et flerlagsbelegg som både forhindrer blending og begrenser skadelig lys. Normalt er det bare et slags hardt belegg, ofte bare kalt 3H, men jeg har ikke prøvd A.R.T før. Det er faktisk noe som fungerer. Jeg spiller vanligvis med lyset på, men selv med relativt kraftige LED-pærer var det ikke mye blending, så det fungerer og er ikke bare tom markedsføring, som jeg kanskje hadde forventet.

Det er selvfølgelig det du kan forvente av en moderne skjerm, som er HDR400 og Adaptive Sync. Det er heller ingen innebygde høyttalere, noe som er en dårlig vane - det må stoppe. Og du trenger en skrutrekker for å sette den opp. Jeg er ikke en fan av det. Skjermen klikkes ikke inn i braketten på stativet, men må skrus fast, noe som er noen flere trinn enn strengt tatt nødvendig, men så kan du også dra og vri på skjermen med god samvittighet.

Det finnes en mikrofoninngang, men den krever at USB-huben som er innebygd i skjermen er slått på, noe som er fint, men ikke noe jeg synes en skjerm skal kunne gjøre, akkurat som hodetelefonutgangen også hører hjemme i datamaskinen i min verden.

Designet er Cooler Master s litt edgy moderne design, noe som dessverre også betyr en tykk underkant med en stor logo - og hvorfor? Det skjønner jeg ikke helt. På den annen side er skjermen overraskende solid bygget, noe jeg ikke hadde forventet i denne prisklassen. Designet gjenspeiles også i OSD-menyen, og det er litt morsomt at Cooler Master har brukt tid og penger på å få en så liten ting til å passe inn i designet deres. Det finnes faktisk forbløffende mange innstillinger, men du må være forsiktig. En overdrive-funksjon er ekstremt hard, det samme er Motion Blur, og det går ut over bildekvaliteten. Man kan kompensere for noe av dette ved å justere innstillingene manuelt i etterkant, men det er litt irriterende. Dynamic Range er også farlig, og det går spesielt ut over gjengivelsen av svart og skygger hvis den er skrudd for høyt opp. Jeg holdt den på minimum, men det er sikkert noen som mener at den bør være på maks.

Akkurat nå venter vi alle på at OLED-skjermer skal komme ned i pris, men samtidig har de gode IPS-panelene falt mye i pris. Så denne skjermen med et IPS-panel på 180 Hz og 0,5 ms koster rundt 230 pund for 1440p i 27". Det er billig. Det er virkelig billig. Det er mindre enn halvparten av prisen på en tilsvarende skjerm med OLED-panel.

Det som ikke finnes, er RGB. Det er synd og skam... Det er heller ingen innebygd rammeteller, tidtakere og annen OSD, som jeg personlig aldri bruker bortsett fra når jeg tester skjermer - jeg synes det rett og slett er juks i konkurransespill.

Fargene er generelt gode, og langt mer mettede enn du normalt ser på billige skjermer. Fargene er vanligvis utvaskede, nesten blodfattige og ærlig talt ganske mangelfulle - det er noe bedre her. Du kan sannsynligvis klare deg uten kalibrering fra starten av, men jeg må innrømme at jeg fiklet litt med innstillingene. Ikke mye, kanskje fem minutter, men det var nok til å bringe det litt nærmere mine preferanser, spesielt med tanke på at grønt eller rødt vanligvis er litt dominerende "ut av boksen". På den annen side tuklet jeg ikke med lysstyrken. Faktisk senket jeg den litt. Cooler Master sier selv at skjermen er oppgitt til 350 nits, men en gjennomsnittlig lysstyrke på 200 nits, men jeg synes faktisk den er mye lysere enn de fleste andre skjermer som er oppgitt til det samme. Enten får du mer for pengene, eller så har Cooler Master funnet en ny måte å minimere lystapet på. Skjermen støtter HDR, men jeg må innrømme at jeg ikke opplevde noen merkbar forskjell.

Det som imidlertid kan mangle, er kontrast. Kanskje den er ofret for å få 0,5 ms responstid, men kanskje det jeg trenger mest av alt er mer kontrast. På den annen side tror jeg aldri jeg har testet en skjerm med så god bevegelsesuskarphet. Det er vanligvis alltid en forsinkelse, et slags spor, piksler som er forsinket i forhold til bildet, og det er irriterende som faen, men det er nesten helt fraværende her. Jeg fikk ikke prøvd det ut selv, men det går også rykter om at skjermen faktisk er fullt G-Sync-kompatibel, bare ikke sertifisert, noe som vil øke verdien av skjermen ganske mye for mange.

Det er virkelig en flott skjerm for pengene.