Cooler Master V4 Alpha 3DHP Black - smartere kjøling med mye overskudd

Det er en vanlig antagelse innen PC-bygging: Flere kobbervarmerør gir bedre kjøling. Cooler Master utfordrer nå den tankegangen. Med V4 Alpha 3DHP Black har de laget en CPU-luftkjøler som gjør samme jobb som fire tradisjonelle rør ved å bare bruke to - og hemmeligheten er en fundamentalt ny måte å tenke på varmespredning.

Hva gjør den annerledes?

I hjertet av V4 Alpha ligger Cooler Masters proprietære 3DHP (3D Heat Pipe)-teknologi - et patentert design laget for å levere lynrask varmespredning og maksimal effektivitet. Dette betyr at den kan matche ytelsen til konvensjonelle firerørskjølere, selv om den bare bruker to.

Hvert varmerør er utstyrt med en ekstra T-kobling på enden, som utnytter plassen inne i kjøleren som vanligvis er tom. Dette maksimerer overflatekontakten med kjøleribbene og akselererer varmespredningen på en måte som et vanlig U-formet rør rett og slett ikke kan. Resultatet er en kjøler som går kjøligere, stillere og mer effektivt - uten å fylle opp hele greia.

I en test med et innebygd støynivå på 35 dB leverte V4 Alpha temperaturer på bare 80,86 grader - resultater som plasserer den trygt i toppklassen innen luftkjøling. Med andre ord: hviskende stillegående drift uten at det går på bekostning av termisk takhøyde, selv under vedvarende, tung belastning.

Bygget for dagens varmeste CPU-er

V4 Alpha 3DHP er spesielt designet for å håndtere AMD Ryzen 9- og Intel Core Ultra 9-prosessorer. 3DHP-varmerørene er optimalisert for å øke kjølevæsketrykket og dirigere strømmen presist til CPU-ens "hotspot" - der temperaturene er høyest og ytelsen teller mest.

Viftene som gjør det tunge løftet

To forhåndsinstallerte Mobius 120 mm PWM-vifter er klare til bruk rett ut av esken. Deres sammenlåsende design danner en stiv struktur som minimerer vibrasjoner og skaper en stabil, flytende luftstrøm med mindre støy enn tradisjonelle viftedesign. Viftene kan rotere med opptil 2050 o/min, og PWM-kontroll holder systemet så godt som stille under lette oppgaver, og øker bare turtallet når CPU-en virkelig trenger det. Den medfølgende PWM-splitterkabelen lar deg kjøre begge viftene fra én kontakt på hovedkortet.

Hovedspesifikasjoner i korte trekk



Mål: 133 × 114 × 161 mm



Varmerørteknologi: 3DHP - 2 varmerør med T-skjøter i endene



Kjøleprofil: 53 aluminiumsfinner



Vifter: 2 × Möbius 120 mm PWM (opptil 2050 o/min)



Luftstrøm fremre vifte: 63,1 CFM ved 2500 o/min / 2,69 mm H₂O statisk trykk



AMD-kompatibilitet: AM4, AM5



Intel-kompatibilitet: LGA 1851, LGA 1700, LGA 1200, LGA 115X



Inkludert: CryoFuze termpaste, PWM-splitterkabel, monteringsbraketter for AMD og Intel



Friksjonsfri installasjon

Installasjonen er enkel på både AM5- og Intel-plattformer med fjærbelastede skruer og et monteringssystem som er designet for å ta under fem minutter. Viftemodulen klikker på plass som en enkelt enhet, og vifteklemmene er designet for å holde seg låst, noe som eliminerer frustrerende fomling under byggingen.

Så hva betyr alt dette?

V4 Alpha 3DHP Black er ikke bare en billig tårnkjøler. Det er et virkelig innovativt stykke kjøleteknikk som leverer førsteklasses luftkjølingsytelse i en kompakt, stillegående og elegant enkel pakke. Den er bygget for entusiaster og perfeksjonert for profesjonelle med mantraet: Færre kjøleribber, mer effektiv kjøling. Hvis du bygger eller oppgraderer en datamaskin med høy ytelse og ønsker seriøs CPU-kjøling uten støyen, størrelsen eller prislappen til en 240 mm AIO-vannkjølerer bør du starte her.