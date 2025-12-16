Cooper Flagg blir den yngste NBA-spilleren som scorer +40, men Dallas Mavericks er fortsatt forbannet

HQ

Cooper Flagg, den nye spilleren til Dallas Mavericks, førstevalget i NBA-trekningen i fjor sommer, fortsetter å imponere med en rekordstor første NBA-kampanje. For noen uker siden tok han rekorden til LeBron James, og nå har han gjort det igjen og blitt den yngste spilleren (og den første noensinne som 18-åring) til å score minst 40 poeng i en kamp.

Han har overgått... LeBron James igjen, som scoret 37 poeng for 22 år siden, 13. desember 2003, i en alder av 18 år. Flagg gjorde 42 poeng på 42 minutter i går kveld.

Den dårlige nyheten er at til tross for Flaggs bragd, var det ikke nok til å vinne: Dallas Mavericks tapte 140-133 etter overtid mot Utah Jazz, og det var det 17. nederlaget for laget (10 seire). Uflaks fortsetter å følge Mavs, som ikke har kommet seg siden slaget av å miste Luka Doncic. Cooper Flagg er en grunn til å være spent på fremtiden, men nåtiden er fortsatt deprimerende for laget, som sparket sin daglige leder i forrige måned etter å ha fremmedgjort alle sine fans.