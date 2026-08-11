Copa América bekrefter at turneringen skal holde seg til den fireårige syklusen og kommer tilbake i 2028

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Copa América, den viktigste fotballturneringen mellom nasjonene i Sør-Amerika, CONMEBOL-regionen, vil holde seg til den fireårige turneringsplanen, og den neste utgaven finner sted i 2028, nøyaktig fire år etter 2024-utgaven som ble avholdt i USA og vunnet av Argentina.

Copa América har hatt en uregelmessig rytme: i løpet av sin 110 år lange historie (den eldste aktive kontinentale fotballturneringen) har den til tider blitt arrangert hvert fjerde år, hvert tredje år, hvert annet år og til og med årlig, og det har vært lengre pauser uten turneringer på opptil åtte år. Mellom 2001 og 2007 ble turneringen avholdt hvert tredje år, men gikk deretter over til å avholdes hvert fjerde år for å samordne den bedre med andre kontinentale turneringer, blant annet UEFA-EM.

Imidlertid ble det i 2016 avholdt en spesiell hundreårsturnering i samarbeid med CONCACAF (ett år etter den ordinære utgaven i 2015). Det ble arrangert igjen i 2019, og deretter ble det vedtatt i 2020 å flytte turneringen til oddetallår for å samordne den med UEFA-EM. På grunn av Covid ble imidlertid 2020-utgaven avholdt i 2021. Den kom tilbake som vanlig i 2024 og skal igjen avholdes i 2028, i et land som ennå ikke er bestemt, men som ifølge ryktene skal være USA igjen, og med rykter om at også Mexico (fra CONCACAF) kan bli invitert.