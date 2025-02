Copa del Rey: Datoer og klokkeslett for semifinalene, inkludert Barcelona - Atlético de Madrid

HQ

Semifinalene i Copa del Rey (den spanske cupen) finner sted denne uken: I pausen før åttedelsfinalene i Champions League spiller FC Barcelona, Atlético de Madrid, Real Sociedad og Real Madrid den første runden før finalen.

I motsetning til de foregående rundene blir semifinalene en knockout med to kamper. Det første oppgjøret spilles 25. og 26. februar, mens returoppgjøret spilles 1. og 2. april, etter pausen i Nations League.

Trekningen avgjorde at Barcelona og Atlético de Madrid skal møtes to ganger i semifinalene, mens Real Madrid var "heldige" og ble paret med det på papiret svakere Real Sociedad. Dette blir starten på en helvetesuke for Atlético, med åttendedelsfinalekampene mot Real Madrid, og et nytt oppgjør mot Barcelona 16. mars i Ligaen på hjemmebane: Begge lagene møtes tre ganger på litt over en måned. Det siste oppgjøret, i desember, ble dominert av Barça... men Atlético fikk seieren på den aller siste kontringen.

Semifinaler i Copa del Rey:



Barcelona-Atlético: 25. februar kl. 21.30 norsk tid



Real Sociedad-Real Madrid: 26. februar kl. 21:30 CET