Copa del Rey-kamper denne uken: spilletider for Guardalajara-Barça, Talavera-Real Madrid, Baleares-Atleti...

32. runde av Copa del Rey, den spanske cupen, finner sted denne uken, og det blir debut for FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid og Athletic Club. Disse fire lagene, som spiller i den spanske supercupen i januar, er fritatt fra å spille de første rundene i turneringen, og er først med i tredje runde.

Alle kampene spilles mellom tirsdag 16. desember og torsdag 18. desember, med ett unntak, Granada mot Rayo Vallecano, ettersom Madrid-klubben er den eneste spanske klubben i Conference League, og spiller siste runde i ligafasen samme dag.

Copa del Rey-kamper i tredje runde

Tirsdag 16. desember



Eibar* - Elche: 19:00 CET, 18:00 GMT



Deportivo* - Mallorca: 19:00 CET, 18:00 GMT



Sporting Gijón* - Valencia: 21.00 CET, 20:00 GMT



Guadalajara** - Barcelona: 21.00 CET, 20:00 GMT



Eldense** - Real Sociedad: 21.00 CET, 20:00 GMT



Onsdag 17. desember



Cultural* - Levante: 18:00 CET, 17:00 GMT



Racing Santander* - Villarreal: 19:00 CET, 18:00 GMT



Huesca* - Osasuna: 19:00 CET, 18:00 GMT



Albacete* - Celta: 19:00 CET, 18:00 GMT



På. Baleares** - Atleti: 19:00 CET, 18:00 GMT



Deportivo Alavés - Sevilla: 21.00 CET, 20:00 GMT



Talavera** - Real Madrid: 21.00 CET, 20:00 GMT



Torsdag 18. desember



Ourense*** - Athletic Club: 19:00 CET, 18:00 GMT



Burgos* - Getafe: 19:00 CET, 18:00 GMT



Real Murcia** - Real Betis: 19:00 CET, 18:00 GMT



Tirsdag 6. januar



Granada* - Rayo Vallecano: 21.00 CET, 20.00 GMT



*Sekundedivisjon

**Primera Federación (tredjedivisjon)

***Segunda Federación (fjerde divisjon)

Denne fasen av Copa del Rey er spennende, ettersom mange av topplagene møter mindre lag fra tredje- og fjerdedivisjon. Vanligvis er resultatene forutsigbare... men hvert år kommer det overraskelser. Vil CF Talavera (Segunda Federación, fjerdedivisjon), Guadalajara (Primera Federación, tredjedivisjon) og Atlético Baleares (tredjedivisjon) få suksess mot Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid?