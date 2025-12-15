Copa del Rey-kamper denne uken: spilletider for Guardalajara-Barça, Talavera-Real Madrid, Baleares-Atleti...
Tider for 32-delsfinalene i den spanske cupen denne uken
32. runde av Copa del Rey, den spanske cupen, finner sted denne uken, og det blir debut for FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid og Athletic Club. Disse fire lagene, som spiller i den spanske supercupen i januar, er fritatt fra å spille de første rundene i turneringen, og er først med i tredje runde.
Alle kampene spilles mellom tirsdag 16. desember og torsdag 18. desember, med ett unntak, Granada mot Rayo Vallecano, ettersom Madrid-klubben er den eneste spanske klubben i Conference League, og spiller siste runde i ligafasen samme dag.
Copa del Rey-kamper i tredje runde
Tirsdag 16. desember
- Eibar* - Elche: 19:00 CET, 18:00 GMT
- Deportivo* - Mallorca: 19:00 CET, 18:00 GMT
- Sporting Gijón* - Valencia: 21.00 CET, 20:00 GMT
- Guadalajara** - Barcelona: 21.00 CET, 20:00 GMT
- Eldense** - Real Sociedad: 21.00 CET, 20:00 GMT
Onsdag 17. desember
- Cultural* - Levante: 18:00 CET, 17:00 GMT
- Racing Santander* - Villarreal: 19:00 CET, 18:00 GMT
- Huesca* - Osasuna: 19:00 CET, 18:00 GMT
- Albacete* - Celta: 19:00 CET, 18:00 GMT
- På. Baleares** - Atleti: 19:00 CET, 18:00 GMT
- Deportivo Alavés - Sevilla: 21.00 CET, 20:00 GMT
- Talavera** - Real Madrid: 21.00 CET, 20:00 GMT
Torsdag 18. desember
- Ourense*** - Athletic Club: 19:00 CET, 18:00 GMT
- Burgos* - Getafe: 19:00 CET, 18:00 GMT
- Real Murcia** - Real Betis: 19:00 CET, 18:00 GMT
Tirsdag 6. januar
- Granada* - Rayo Vallecano: 21.00 CET, 20.00 GMT
*Sekundedivisjon
**Primera Federación (tredjedivisjon)
***Segunda Federación (fjerde divisjon)
Denne fasen av Copa del Rey er spennende, ettersom mange av topplagene møter mindre lag fra tredje- og fjerdedivisjon. Vanligvis er resultatene forutsigbare... men hvert år kommer det overraskelser. Vil CF Talavera (Segunda Federación, fjerdedivisjon), Guadalajara (Primera Federación, tredjedivisjon) og Atlético Baleares (tredjedivisjon) få suksess mot Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid?