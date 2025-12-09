Trekning av Copa del Rey, første rivaler for Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid

HQ

Trekningen av 32-delsfinalene i Copa del Rey, den spanske cupen, fant sted tirsdag, som også er den første runden for de fire beste lagene i LaLiga i fjor (FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid og Athletic) som hadde vært fritatt fra å spille til nå. Kampene spilles mellom 16. og 18. desember, med nøyaktige datoer og klokkeslett som ikke er fastsatt ennå.

Trekningen parer alltid lavere rangerte klubber fra andre-, tredje- og fjerdedivisjon med de høyere rangerte klubbene fra LaLiga, og utslagskampene spilles i én enkelt kamp, som alltid spilles på stadion til de lavere rangerte klubbene.

For mange er dette den eneste muligheten til å teste seg mot landets toppklubber, spesielt for CF Talavera (Segunda Federación, fjerde divisjon), Guadalajara (Primera Federación, tredje divisjon) og Atlético Baleares (tredje divisjon), som møter henholdsvis Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid.

Copa del Rey-kamper i tredje runde (16.-18. desember)