Copa finalen denne lørdagen er den første av to etterfølgende Clásicos

Sesongens tredje Clásico er nesten her! Og denne gangen blir det nok en finale, Copa del Rey, intet mindre, en turnering som har vært mye mer dominert av FC Barcelona i det siste, men som Real Madrid desperat trenger hvis de ønsker å avslutte sesongen med et trofé, som vil bli spilt på nøytral grunn i La Cartuja, Sevilla.

En Clásico er alltid en superspennende kamp å se. For Real Madrid kan det være et vendepunkt i sesongen: Å vinne denne kampen vil ikke bare gi dem et nytt trofé, men også gi litt mer spenning i LaLiga, der de ligger fire poeng bak Barcelona, men med en ny Clásico rett rundt hjørnet, den 11. mai, som potensielt kan tette gapet til et farlig nært ett poeng.

De må spille på et nivå de sjelden har sett denne sesongen for å slå et Barça som allerede har banket dem to ganger, 4-0 og 5-2. Og det uten viktige forsvarsspillere som Camavinga og Alaba, som er skadet denne uken. Barcelona må også klare seg uten Robert Lewandowski.

Tidligere resultater i Clásico Copa-finaler: 2014, 2011...

Av de to er Real Madrid den siste Copa-vinneren, i 2023 (et år der Madrid slo ut Barcelona 4-1 i semifinalen). Men Barça har dominert turneringen i det siste, og har vunnet i 2021, 2018, 2017, 2016 og 2015.

De to siste gangene en Clásico skjedde for en Copa finale, gikk det imidlertid Real Madrids vei, i 2014 og 2011. Det har vært syv Clásico Copa finaler totalt, den første går tilbake til 1936. Real Madrid har vunnet fire av dem. Vil de øke forspranget, eller vil Barça utligne? Det får vi vite lørdag 26. april fra kl. 21:00 BST, 22:00 CEST.